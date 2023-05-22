Будут пышными, растают во рту: что добавить в печеночные оладьи для нежного вкуса – сметут за секунды

Печеночные оладьи - довольно бюджетное, но при этом сытное блюдо. Потому оно так популярно у многих. Однако его не очень любят дети.
Но есть одна хитрость в приготовлении печеночных оладий, благодаря которой отказаться от них капризные отпрыски не смогут. Добавление манки превратит это блюдо в пышное и нежное.
Ингредиенты: печень куриная 500 гр; манка 2/3 стакана; яйцо 1 шт; луковица 1 шт; соль 1 ч. л; растительное масло.
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Готовим: печень измельчить в блендере или в мясорубке вместе с луковицей. Затем добавить в печеночный фарш куриное яйцо и манку, соль, перемешать и оставить на 15-20 минут. Налить в сковородку растительное масло, разогреваем и ложкой выложить в него наши оладьи из печенки. Обжаривать с двух сторон. Затем положить в кастрюлю, добавить немного воды и сметаны и тушить до полной готовности.
По материалам belnovosti.by.