Будут пышными, растают во рту: что добавить в печеночные оладьи для нежного вкуса – сметут за секунды

Печеночные оладьи - довольно бюджетное, но при этом сытное блюдо. Потому оно так популярно у многих. Однако его не очень любят дети.

Но есть одна хитрость в приготовлении печеночных оладий, благодаря которой отказаться от них капризные отпрыски не смогут. Добавление манки превратит это блюдо в пышное и нежное.

Ингредиенты: печень куриная 500 гр; манка 2/3 стакана; яйцо 1 шт; луковица 1 шт; соль 1 ч. л; растительное масло.

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