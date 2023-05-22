Рисовые хлебцы, йогурт и эспрессо: как за пять минут приготовить тирамису, от которого не прибавится килограммов — ПП-рецепт

Бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал поклонникам, как приготовить ПП-десерт.

«Как приготовить тирамису, от которого появляется пресс», — продемонстрировал Роман Капаклы свою спортивную фигуру и поделился рецептом.

Ингредиенты: рисовые хлебцы — 4,5 шт., греческий йогурт — 200 г, эспрессо — 1 чашка, любое пюре из фруктов или ягод, какао-порошок для присыпки, сахарозаменитель — по вкусу.

Способ приготовления: Завариваем крепкий кофе, пропитываем хлебец. Начинаем собирать в таком порядке: хлебец | йогурт | пюре | хлебец, затем присыпаем какао сверху (желательно через сито, чтобы не было комочков). Убираем в холодильник на 10 минут.

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