Пачка слоеного теста, пачка фарша, три картошки: делаем быстрый и вкусный пирог на ужин – нежный вкус

Вкусный пирог с картофелем и мясом вы можете сделать за несколько минут. Раз два – и в печь!

Это отличная идея вкусного ужина для всей семьи. Накрошите салатик из сезонных овощей и у вас будет практически праздничный стол!

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Ингредиенты: 400 граммов покупного слоеного теста, 0,5 кг любого фарша, 3 картофелины, 1 головка лука, 1 долька чеснока, 1 куриное яйцо и 1 яичный желток, 2 столовые ложки кунжутного семени.

Картошку натираем, чеснок продавливаем через пресс, соединяем с фаршем. Вбиваем яйцо, приправляем любимыми специями.

Раскатываем два пласта теста. На один раскладываем начинку и покрываем вторым слоем теста. Соединяем по краям, смазываем взбитым желтком, посыпаем кунжутом. Ставим в духовку запекаться до готовности. На уйдет примерно 50 минут.

Источник: lafoy.ru