Как приготовить сочный турецкий пирог берек с сыром и шпинатом на слоеном тесте: как просто!

Вкуснейший турецкий пирог берек с сочной начинкой из шпината и сыра можно очень быстро сделать из покупного теста.
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Если нет нужного вида сыра, пофантазируйте и привнесите в рецепт свои вариации!
Ингредиенты: 500 г слоеного теста (любого), 0,4 кг шпината, по 100 г твердого сыра и феты, 1 яйцо, 2 ст. л. кунжута.
Тесто нарезать на 4–5 одинаковой ширины полосы, на каждую выложить начинку из измельченного шпината, тертого сыра, яйца и специй.
Защипнуть края так, чтобы получились длинные «колбаски», заполненные начинкой. Выложить их на противень, закручивая по спирали, шов должен быть снизу. Должна получиться форма улитки.
Смазать молоком или взбитым желтком, запекать в заранее разогретой духовке на 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.