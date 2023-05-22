Как приготовить сочный турецкий пирог берек с сыром и шпинатом на слоеном тесте: как просто!

Вкуснейший турецкий пирог берек с сочной начинкой из шпината и сыра можно очень быстро сделать из покупного теста.

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Если нет нужного вида сыра, пофантазируйте и привнесите в рецепт свои вариации!

Ингредиенты: 500 г слоеного теста (любого), 0,4 кг шпината, по 100 г твердого сыра и феты, 1 яйцо, 2 ст. л. кунжута.