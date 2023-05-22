Как приготовить вкуснейшие жареные пельмени по-корейски: дело в особой приправе — раскрываем тайный ингредиент

Семья точно удивится и порадуется, если для разнообразия подать им не сваренные, а пожаренные пельмени.

Особый вкус это блюдо приобретет, если добавить в него азиатских приправ. Жареные пельмени по-корейски — это экзотика и яркий вкус. Секрет — в особом соусе.

Ингредиенты:

500 г замороженных пельменей,

1 шт. лука,

3 зубчиков чеснока,

2 ст.л. растительного масла,

30 мл соевого соуса,

2 ст.л. винного уксуса,

100 мл воды,

щепотка соли и черного перца (молотого).

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