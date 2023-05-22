Как приготовить вкуснейшие жареные пельмени по-корейски: дело в особой приправе — раскрываем тайный ингредиент

Семья точно удивится и порадуется, если для разнообразия подать им не сваренные, а пожаренные пельмени.
Особый вкус это блюдо приобретет, если добавить в него азиатских приправ. Жареные пельмени по-корейски — это экзотика и яркий вкус. Секрет — в особом соусе.
Ингредиенты:
- 500 г замороженных пельменей,
- 1 шт. лука,
- 3 зубчиков чеснока,
- 2 ст.л. растительного масла,
- 30 мл соевого соуса,
- 2 ст.л. винного уксуса,
- 100 мл воды,
- щепотка соли и черного перца (молотого).
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Способ приготовления: Разогреть на сковороде растительное масло и хорошо обжарить на нем пельмени. Затем добавить соевый соус и воду, посолить и поперчить, накрыть крышкой и готовить еще 10 минут.
Готовые пельмени выложить на блюдо и приправить смесью из уксуса, прессованного чеснока и лука. Можно сверху посыпать кунжутом. Приятного аппетита!
По материалам belnovosti.by