Яйцо, сыр, горошек и лук: салат «гости на пороге» — нереально быстрый, простой и вкусный

Рецепт этого салатика обязательно добавьте в свою кулинарную книгу. Он спасет вас не раз, когда нужно будет что-то вкусное приготовить, а времени на это нет.

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Состав и сочетание ингредиентов — самое популярное и любимое в народе, оно нравится всем.

Ингредиенты: 4 яйца, 120 г сыра, 1 банка консервированного горошка, зеленый лук, майонез.

Вареные яйца натираем на крупной терке вместе с сыром. Кладем горошек и рубленый лук, заправляем салат майонезом.

Источник: lafoy.ru