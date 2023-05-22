Никогда не кладите эти продукты в фарш для лепки котлет — испортите весь вкус

Зачастую домохозяйки совершают одни и те же ошибки при лепке котлет, добавляя в фарш продукты, которых там не должно быть. Эти ингредиенты только испортят вкус. Так лучше не делать! Не знали — берем на вооружение.

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Первое — свежий хлеб. Лучше всего брать за основу вчерашнее мучное изделие. Хлеб для фарша должен быть немного подсушенным. Только в этом случае котлеты получатся сочными и воздушными.

Второе — молоко. Этот продукт вовсе не нужно добавлять в фарш. Из-за него котлеты будут жесткими, как подошва.

Третье — свежий лук. Этот овощ должен быть в котлетах, но до того, как пустить его в фарш, нужно лук обязательно обжарить. Так котлеты будут вкуснее.

По материалам ogorod.video