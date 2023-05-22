Рвете, а из них сыр тянется: готовим вкуснейшие лепешки на кефире — умоляют все!

Очень аппетитные, тянущиеся сырные лепешки станут вашим любимым блюдом на столе. Они прекрасно подойдут на завтрак вместо оладушек, шикарно дополнят обед и ужин. Роскошно пойдут для пикника и любой вылазки на природу.

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Ингредиенты:

Мука – 200 граммов

Кефир – 350 миллилитров

Яйцо – 1 штука

Сыр – 150 граммов

Соль – 1 чайная ложка

Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки

Сода – 0,5 чайной ложки

Масло растительное – 20 миллилитров

Зелень (укроп, зеленый лук) – по вкусу

Смешиваем кефир и яйца, вливаем подсолнечное масло, рубленую зелень, тертый крупно сыр и все перемешиваем. Кладем соду, соль и разрыхлитель. Всыпаем муку и снова все перемешиваем. Выпекаем на сковороде без масла с антипригарным покрытием с обеих сторон до золотистого цвета. При желании можно смазать сливочным маслом, будет вкуснее, но калорийнее.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»