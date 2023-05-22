Делаем домашнюю шаурму: вкуснее и дешевле, чем в кафе — уйдет всего одна грудка (80 рублей)

Мякоть курицы солим, перчим, натираем паприкой. Обжариваем на сковороде с двух сторон. Остужаем, нарезаем соломкой. Помидоры, огурцы и капусту шинкуем так же в виде соломки.

На лаваш наносим соус, кладем капусту, морковку, мякоть курицы, томаты, огурцы и поливаем еще немного соусом. Далее заворачиваем и обжариваем на сковороде с каждой стороны по минуте. Если есть домашний гриль, обжариваем в гриле.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»