Делаем домашнюю шаурму: вкуснее и дешевле, чем в кафе — уйдет всего одна грудка (80 рублей)

Даже шаурма сейчас многим влетает в копеечку, да и качество ее приготовления и состава у многих вызывает сомнения. Так зачем экспериментировать? Лучше приготовить дома!
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Ингредиенты:
- Тонкий лаваш
- Грудка – 1 шт.
- Капуста
- Морковь по-корейски
- Огурец – 4 шт. (средние)
- Помидор – 4 шт. (средние)
- Соус
Для соуса:
- Сметана – 5 ст.л.
- Майонез – 5 ст.л.
- Чеснок – 3 зубчика,
- Горчица – 2ст. л.
- Соль, перец по вкусу
Мякоть курицы солим, перчим, натираем паприкой. Обжариваем на сковороде с двух сторон. Остужаем, нарезаем соломкой. Помидоры, огурцы и капусту шинкуем так же в виде соломки.
На лаваш наносим соус, кладем капусту, морковку, мякоть курицы, томаты, огурцы и поливаем еще немного соусом. Далее заворачиваем и обжариваем на сковороде с каждой стороны по минуте. Если есть домашний гриль, обжариваем в гриле.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»