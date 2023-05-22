Делаем домашнюю шаурму: вкуснее и дешевле, чем в кафе — уйдет всего одна грудка (80 рублей)

Шаурма. Фото: соцсети

Это аппетитное блюдо будут просить ваши близкие каждый день.

Даже шаурма сейчас многим влетает в копеечку, да и качество ее приготовления и состава у многих вызывает сомнения. Так зачем экспериментировать? Лучше приготовить дома!

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Ингредиенты:

  • Тонкий лаваш
  • Грудка – 1 шт.
  • Капуста
  • Морковь по-корейски
  • Огурец – 4 шт. (средние)
  • Помидор – 4 шт. (средние)
  • Соус

Для соуса:

  • Сметана – 5 ст.л.
  • Майонез – 5 ст.л.
  • Чеснок – 3 зубчика,
  • Горчица – 2ст. л.
  • Соль, перец по вкусу

Мякоть курицы солим, перчим, натираем паприкой. Обжариваем на сковороде с двух сторон. Остужаем, нарезаем соломкой. Помидоры, огурцы и капусту шинкуем так же в виде соломки.

На лаваш наносим соус, кладем капусту, морковку, мякоть курицы, томаты, огурцы и поливаем еще немного соусом. Далее заворачиваем и обжариваем на сковороде с каждой стороны по минуте. Если есть домашний гриль, обжариваем в гриле.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

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