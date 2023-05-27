Курочка карри с ананасом и другие рецепты недели

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На грядках уработаешься - вставать к плите никакого желания. Хорошо, что вы приготовили обед еще дома!

Курочка карри с ананасом

НАДО (на 3 порции): 350 г куриного филе · 150 г консервированных ананасов · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 3 средних помидора · 5 г корня имбиря · 2 ч. ложки молотого карри · 1 стручок острого перца · 3 ст. ложки соевого соуса · 3 ст. ложки крахмала · небольшой пучок петрушки · 3 ст. ложки масла · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Филе нарезаем крупными кубиками и обваливаем в крахмале.

2. Обжариваем кусочки филе на разогретой сковороде около 10 минут и перекладываем со сковороды в миску.

3. Если ананасы кольцами, нарезаем их на мелкие кусочки.

4. Лук мелко шинкуем, чеснок и острый перец (без семян) измельчаем, имбирь натираем на терке.

5. Помидоры измельчаем в блендере.

6. В той же сковороде жарим лук и чеснок до матовости лука.

7. Добавляем помидоры, тушим 5 минут.

8. Вливаем соевый соус, кладем карри, имбирь, ананасы. Перемешиваем и тушим 3 минуты.

9. Возвращаем курицу. Тушим под крышкой на тихом огне 10 минут.

10. Выключаем огонь и оставляем на 10 минут. Подаем с отварным рисом и петрушкой.

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Пирожки с мясом и грибами

Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 - 5 порций): Тесто: 150 мл теплого молока · 1 ст. ложка меда · 1/2 ст. ложки сухих дрожжей · 300 г муки · 50 г сливочного масла. Начинка: 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 100 г шампиньонов · 2 ст. ложки растительного масла · 300 г любого фарша · 1/2 ст. ложки паприки · щепотка соли · 1 ст. ложка горчицы · 1 желток.

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем молоко, мед, дрожжи и перемешиваем.

2. 300 г муки просеиваем и переливаем в нее молочную смесь.

3. Добавляем 50 г растопленного сливочного масла. Замешиваем эластичное тесто и убираем в пакет на полчаса.

4. Луковицу, чеснок и грибы мелко шинкуем и обжариваем на масле.

5. В фарш добавляем содержимое сковороды, паприку, соль, горчицу и перемешиваем.

6. Тесто катаем в колбаску, делим на 8 - 10 одинаковых кусков, формируем шарики и раскатываем не слишком тонко.

7. Выкладываем начинку и защипываем края.

8. Выкладываем на противень поверх пергамента и смазываем желтком.

9. Запекаем 25 минут при температуре 180 °С.

Капустная запеканка с мясом и сыром

Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 400 г белокочанной капусты · 300 г любого фарша · 1 луковица · 1 морковь · 100 г сметаны · 100 г сыра · 2 яйца · 1 ст. ложка муки · 40 мл растительного масла · соль, перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Капусту тонко шинкуем и жарим на масле на сильном огне 5 минут. Затем убавляем огонь до минимума и тушим под крышкой 5 минут.

2. Морковь натираем на терке, лук мелко шинкуем.

3. В миску кладем фарш, лук, морковь, яйца и сметану.

4. Солим, перчим, добавляем муку и хорошо перемешиваем.

5. Добавляем капусту и снова перемешиваем.

6. Форму смазываем маслом.

7. Выкладываем массу и разравниваем.

8. Запекаем 40 минут при температуре 190 °С.

9. Сыр натираем, посыпаем запеканку и возвращаем в духовку на 10 минут.

10. Подаем, нарезав на порции, в горячем или холодном виде.

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