Курочка карри с ананасом и другие рецепты недели

Курочка карри с ананасом
НАДО (на 3 порции): 350 г куриного филе · 150 г консервированных ананасов · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 3 средних помидора · 5 г корня имбиря · 2 ч. ложки молотого карри · 1 стручок острого перца · 3 ст. ложки соевого соуса · 3 ст. ложки крахмала · небольшой пучок петрушки · 3 ст. ложки масла · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Филе нарезаем крупными кубиками и обваливаем в крахмале.
2. Обжариваем кусочки филе на разогретой сковороде около 10 минут и перекладываем со сковороды в миску.
3. Если ананасы кольцами, нарезаем их на мелкие кусочки.
4. Лук мелко шинкуем, чеснок и острый перец (без семян) измельчаем, имбирь натираем на терке.
5. Помидоры измельчаем в блендере.
6. В той же сковороде жарим лук и чеснок до матовости лука.
7. Добавляем помидоры, тушим 5 минут.
8. Вливаем соевый соус, кладем карри, имбирь, ананасы. Перемешиваем и тушим 3 минуты.
9. Возвращаем курицу. Тушим под крышкой на тихом огне 10 минут.
10. Выключаем огонь и оставляем на 10 минут. Подаем с отварным рисом и петрушкой.
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Пирожки с мясом и грибами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 - 5 порций): Тесто: 150 мл теплого молока · 1 ст. ложка меда · 1/2 ст. ложки сухих дрожжей · 300 г муки · 50 г сливочного масла. Начинка: 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 100 г шампиньонов · 2 ст. ложки растительного масла · 300 г любого фарша · 1/2 ст. ложки паприки · щепотка соли · 1 ст. ложка горчицы · 1 желток.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем молоко, мед, дрожжи и перемешиваем.
2. 300 г муки просеиваем и переливаем в нее молочную смесь.
3. Добавляем 50 г растопленного сливочного масла. Замешиваем эластичное тесто и убираем в пакет на полчаса.
4. Луковицу, чеснок и грибы мелко шинкуем и обжариваем на масле.
5. В фарш добавляем содержимое сковороды, паприку, соль, горчицу и перемешиваем.
6. Тесто катаем в колбаску, делим на 8 - 10 одинаковых кусков, формируем шарики и раскатываем не слишком тонко.
7. Выкладываем начинку и защипываем края.
8. Выкладываем на противень поверх пергамента и смазываем желтком.
9. Запекаем 25 минут при температуре 180 °С.
Капустная запеканка с мясом и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 400 г белокочанной капусты · 300 г любого фарша · 1 луковица · 1 морковь · 100 г сметаны · 100 г сыра · 2 яйца · 1 ст. ложка муки · 40 мл растительного масла · соль, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Капусту тонко шинкуем и жарим на масле на сильном огне 5 минут. Затем убавляем огонь до минимума и тушим под крышкой 5 минут.
2. Морковь натираем на терке, лук мелко шинкуем.
3. В миску кладем фарш, лук, морковь, яйца и сметану.
4. Солим, перчим, добавляем муку и хорошо перемешиваем.
5. Добавляем капусту и снова перемешиваем.
6. Форму смазываем маслом.
7. Выкладываем массу и разравниваем.
8. Запекаем 40 минут при температуре 190 °С.
9. Сыр натираем, посыпаем запеканку и возвращаем в духовку на 10 минут.
10. Подаем, нарезав на порции, в горячем или холодном виде.