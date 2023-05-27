Курочка карри с ананасом и другие рецепты недели

НАДО (на 4 - 5 порций): Тесто: 150 мл теплого молока · 1 ст. ложка меда · 1/2 ст. ложки сухих дрожжей · 300 г муки · 50 г сливочного масла. Начинка: 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 100 г шампиньонов · 2 ст. ложки растительного масла · 300 г любого фарша · 1/2 ст. ложки паприки · щепотка соли · 1 ст. ложка горчицы · 1 желток.

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем молоко, мед, дрожжи и перемешиваем.

2. 300 г муки просеиваем и переливаем в нее молочную смесь.

3. Добавляем 50 г растопленного сливочного масла. Замешиваем эластичное тесто и убираем в пакет на полчаса.

4. Луковицу, чеснок и грибы мелко шинкуем и обжариваем на масле.

5. В фарш добавляем содержимое сковороды, паприку, соль, горчицу и перемешиваем.

6. Тесто катаем в колбаску, делим на 8 - 10 одинаковых кусков, формируем шарики и раскатываем не слишком тонко.

7. Выкладываем начинку и защипываем края.

8. Выкладываем на противень поверх пергамента и смазываем желтком.

9. Запекаем 25 минут при температуре 180 °С.

Капустная запеканка с мясом и сыром