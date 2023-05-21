Как быстро приготовить пирог из слоеного теста и фарша: не жалеем лука и зелени – муж расцелует

Настоящий кулинарный шедевр сможет сделать любая хозяйка из слоеного теста и фарша, приготовив вкуснейший пирог.

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Самое главное в этом деле, чтобы начинка была сочная. Поэтому мы положим в нее много лука и зелени, мужчины обожают такие варианты.

Ингредиенты: 0,5 кг слоеного теста, 0,6 кг мясного фарша, 2 луковицы, 1 пучок зелени, по 1 ч. л. молотой паприки и куркумы.

Отрезать от теста кусок в две трети, раскатать его примерно в 1 сантиметр толщиной. Смазать обильно маслом форму и расстелить тесто по ней, сформировав бортики.

Разложить фарш, смешанный с луком, зеленью, специями и солью.

Оставшийся кусок теста раскатать и покрыть им пирог. Смазать молоком и испечь в духовке до готовности.

Источник: lafoy.ru.