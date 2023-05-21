Вы всегда делали не так: что добавить в омлет вместо молока – станет еще воздушнее и нежнее

Традиционно омлет готовится из яиц с добавлением молока. Но оказывается, вполне можно заменить молоко другим ингредиентом, которое сделает блюдо еще нежнее, пышнее и ароматнее.

И это ни в коем случае не вода, которой любители сидеть на ПП заменяют молоко.

Вместо молока омлет можно приготовить на сметане.

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