Вы всегда делали не так: что добавить в омлет вместо молока – станет еще воздушнее и нежнее

Омлет, посыпанный зеленым лучком. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит усовершенствовать простые блюда.

Традиционно омлет готовится из яиц с добавлением молока. Но оказывается, вполне можно заменить молоко другим ингредиентом, которое сделает блюдо еще нежнее, пышнее и ароматнее.

И это ни в коем случае не вода, которой любители сидеть на ПП заменяют молоко.

Вместо молока омлет можно приготовить на сметане.

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Сметана добавляется в омлет в расчете один к одному - на одно яйцо одна столовая ложка сметаны.

Во взбитую яичную смесь из трех яиц нужно ввести три столовых ложки сметаны жирностью 15-20 процентов, хорошо размешать и отправить на разогретую сковороду, смазанную маслом. Через некоторое время накрыть крышкой и жарить до готовности. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by.

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