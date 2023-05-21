Вы всегда делали не так: что добавить в омлет вместо молока – станет еще воздушнее и нежнее

Традиционно омлет готовится из яиц с добавлением молока. Но оказывается, вполне можно заменить молоко другим ингредиентом, которое сделает блюдо еще нежнее, пышнее и ароматнее.
И это ни в коем случае не вода, которой любители сидеть на ПП заменяют молоко.
Вместо молока омлет можно приготовить на сметане.
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Сметана добавляется в омлет в расчете один к одному - на одно яйцо одна столовая ложка сметаны.
Во взбитую яичную смесь из трех яиц нужно ввести три столовых ложки сметаны жирностью 15-20 процентов, хорошо размешать и отправить на разогретую сковороду, смазанную маслом. Через некоторое время накрыть крышкой и жарить до готовности. Приятного аппетита!
По материалам belnovosti.by.