Стакан кефира, яйцо, зеленый лук, петрушка: как приготовить простой заливной пирог со свежим вкусом – 5 минут

Любители пирожков с яйцом и луком обязательно оценят и этот заливной пирог. В отличие от пирожков с ним не будет никакой возни.

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Тесто вы замесите буквально за пять минут. Оно бездрожжевое, на кефире, так что ждать поднятия опары тоже не придется.

Плюс ко всему пирог имеет приятный свежий летний вкус и не нагнетает мыслей о лишних калориях.

Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 220 г муки, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, полпучка петрушки, 2 вареных яйца, 3 стебля зеленого лука, 1 ч.л. растительного масла, соль, щепотка сахара, 2 ст.л. кунжута.

Смешать кефир со взбитыми яйцами, сахаром и солью. Всыпать муку, разрыхлитель и перемешать. Добавить измельченные вареные яйца, петрушку и лук. Вылить тесто в смазанную форму, присыпать кунжутом и отправить на 30 минут в разогретую духовку.

Источник: lafoy.ru.