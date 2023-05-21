Сочная шарлотка с яблоками на кефире: всегда получается вкусной, лучше обычного пирога!

Роскошную сочную шарлотку попробуйте приготовить на кефире. Такой пирог всегда получатся, вам понравится его вкус и аромат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 250 мл кефира, 3 яблока, 400 г муки, 3 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г сахара, 0,5 ч.л. молотой корицы, ванилин на кончике ножа, 1 ст.л. сахарной пудры, 10 г сливочного масла.

Яблоки очистить и нарезать на небольшие кубики. Соединить кефир со взбитыми яйцами, мукой, разрыхлителем, сахаром, ванилином и яблоками.

Вылить тесто в смазанную кулинарную форму, разровнять и присыпать корицей. Выпекать 30 минут, прогрев заранее печь до 180 градусов. Готовую шарлотку посыпать сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.