Капустный пирог «проще не бывает»: взбиваем кефир с майонезом — только 10 ложек муки

Готовим капустный пирог «проще не бывает» с филе курицы. Этот рецепт настолько легок в исполнении, что домашние будут просить вас приготовить это сытное угощение к чаю снова и снова. Днем достали пирог из духовки, а к вечеру уже съели. Попробуйте — просто пальчики оближешь!

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для теста берем: 1 стакан кефира, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г майонеза, 10 ст.л. муки, щепотку соли, 3 яйца. Для начинки: 350 г куриного филе, 350 г капусты, специи и зелень.

Сначала мелко рубим капусту и отправляем ее на сковороду — тушим под крышкой. Следом туда же кладем измельченное филе курицы со специями. Далее взбиваем яйца с солью, кефиром и майонезом. Всыпаем муку и разрыхлитель.

Заливаем половину теста, выкладываем начинку и заливаем остальное. Выпекаем в духовке 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru