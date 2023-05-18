Люди влюбляются в этот пирог! Такой вкусный и простой: на кефире, с орешками и корицей

Невероятно вкусный, воздушный и нежный пирог радует простотой приготовления. При этом никто не может просто так съесть даже кусочек. Хочется еще и еще.

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Ингредиенты: 1 стакан теплого кефира, 200 граммов сахара, 1 яйцо, 400 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 150 граммов сливочного масла, щепотка соли, 0,5 чайной ложки молотой корицы, 1 столовая ложка молотых грецких орехов, сливочное масло для смазывания формы.

Соединяем масло с мукой, молотой корицей, орехами, сахаром и солью. Растираем состав руками. Должны получиться крошки. Одну горсть убираем в сторону.

Основной состав смешиваем с кефиром, яйцом и разрыхлителем. Кладем в форму и сверху посыпаем крошкой.

Источник: lafoy.ru.