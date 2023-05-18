Капуста, фасоль, огурчики и мясо: салат, от которого за уши не оттащишь — рецепт все спрашивают

В сезон вкусной капусты этот салатик становится фаворитом стола. Он невероятно простой и очень вкусный. Ваш мужчина, ваши дети и родители будут умолять готовить его каждый день. А почему бы и нет?

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Ингредиенты:

капуста — 250 граммов,

маринованные огурцы — 2 штуки,

свежий огурец — 1 штука,

мясо отварное — 180 граммов,

фасоль консервированная красная — 1 банка,

зелень,

соль, перец — по вкусу,

майонез.

Нарежьте все ингредиенты тонкой соломкой, смешайте с фасолью и нашинкованной зеленью, заправьте майонезом.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».