Капуста, фасоль, огурчики и мясо: салат, от которого за уши не оттащишь — рецепт все спрашивают

В сезон вкусной капусты этот салатик становится фаворитом стола. Он невероятно простой и очень вкусный. Ваш мужчина, ваши дети и родители будут умолять готовить его каждый день. А почему бы и нет?
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Ингредиенты:
- капуста — 250 граммов,
- маринованные огурцы — 2 штуки,
- свежий огурец — 1 штука,
- мясо отварное — 180 граммов,
- фасоль консервированная красная — 1 банка,
- зелень,
- соль, перец — по вкусу,
- майонез.
Нарежьте все ингредиенты тонкой соломкой, смешайте с фасолью и нашинкованной зеленью, заправьте майонезом.
Источник: Telegram-канал «По-домашнему».