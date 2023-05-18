Капуста, фасоль, огурчики и мясо: салат, от которого за уши не оттащишь — рецепт все спрашивают

Салат. Фото: соцсети

Эту закуску ваши домашние будут просить каждый день.

В сезон вкусной капусты этот салатик становится фаворитом стола. Он невероятно простой и очень вкусный. Ваш мужчина, ваши дети и родители будут умолять готовить его каждый день. А почему бы и нет?

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Ингредиенты:

  • капуста — 250 граммов,
  • маринованные огурцы — 2 штуки,
  • свежий огурец — 1 штука,
  • мясо отварное — 180 граммов,
  • фасоль консервированная красная — 1 банка,
  • зелень,
  • соль, перец — по вкусу,
  • майонез.

Нарежьте все ингредиенты тонкой соломкой, смешайте с фасолью и нашинкованной зеленью, заправьте майонезом.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».

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