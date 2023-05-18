Пирог из тыквенного пюре и кекс с сырой тыквой: 2 любимых рецепта из СССР — съедают за раз

Вспомним два простых рецепта десерта из тыквы. Так готовили наши бабушки. Себестоимость — копейки, а вкус бомбический. За уши не оттащишь. Тыквенный пирог съедят за раз, а завтра надо готовить опять — домашние попросят добавки. Просто объедение!
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Пирог из тыквенного пюре
Берем 200 г тыквенного пюре, 3 яйца, 220 г муки, 75 г сливочного масла, 100 г сахара, 40 г меда, 1,5 ч. л. разрыхлителя.
Взбиваем миксером мягкое сливочное масло с сахаром и добавляем яйца поштучно, продолжая взбивать. Следом добавляем мед и тыквенное пюре, взбиваем еще раз, и в конце всыпаем в смесь муку с разрыхлителем. Выливаем все в форму и выпекаем пирог в духовке 40 минут при 180 градусах. Готово!
Кекс с сырой тыквой
Берем 400 г тыквы, 300 г муки, 3 яйца, 70 мл растительного масла, 200 г сахара, 1 ст.л. разрыхлителя для теста, половина лимона, специи.
Взбиваем яйца с сахаром до пены и добавляем специи и разрыхлитель. Следом всыпаем просеянную муку и перемешиваем тесто. Потом добавляем тертую сырую тыкву и лимонную цедру, снова перемешаем и выливаем в форму. Выпекаем пирог в духовке около 50 минут при 190 градусах. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru