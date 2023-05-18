Нарежь капусту, смешай яйцо со сметаной: заливной пирог на сковороде — за уши не оттащишь

Заливной капустный пирог станет идеальным перекусом на ленч. Его удобно готовить на даче. Духовка вам не понадобится, так как он томится под крышкой на сковороде. Себестоимость копейки, все нужные ингредиенты есть в холодильнике. Попробуйте! Соседей за уши не оттащишь, просто вкуснятина.

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