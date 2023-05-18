Нарежь капусту, смешай яйцо со сметаной: заливной пирог на сковороде — за уши не оттащишь

Заливной капустный пирог станет идеальным перекусом на ленч. Его удобно готовить на даче. Духовка вам не понадобится, так как он томится под крышкой на сковороде. Себестоимость копейки, все нужные ингредиенты есть в холодильнике. Попробуйте! Соседей за уши не оттащишь, просто вкуснятина.
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Берем 100 г сметаны, полстакана молока, 200 г муки, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г капусты, соль, сахар, молотый черный перец, растительное масло для смазывания сковороды.
Как готовить:
Смешиваем яйца с солью, молоком и сметаной. Добавляем муку, разрыхлитель и хорошенько перемешиваем. Нарезаем капусту, добавляем сахар, молотый перец. Далее слегка мнем руками.
Выливаем часть теста на сковороду, сверху кладем начинку. Заливаем все остатками теста, накрываем крышкой и готовим 20 минут на медленном огне. Аккуратно переворачиваем пирог и продолжаем жарить еще 15 минут с другой стороны. Готово. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru