Нежный как облако пирог на твороге, кефире и манке: «пекла вчера, сегодня хочется опять»!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 4 яйца, 150 г сахара, 400 г творога, ванилин на кончике ножа, щепотка соли, 2 ст. л. манной крупы, 10 г сливочного масла, 1 ст. л. кокосовой стружки, 1 ст. л. сахарной пудры.

Взбиваем яйца и сахарный песок, добавляем соль, вливаем теплый кефир. Насыпаем также манку, ванилин и протертый через сито творог.

Оставляем на 15 минут, чтобы манка набухла, далее выливаем тесто в подготовленную форму и ставим на 35 минут в духовку. Готовый пирог можно присыпать кокосовой стружкой и сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru