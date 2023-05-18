Три яйца, литр кефира и шесть редисок: варим окрошку как у мамы — два рецепта супа на жару

С наступлением лета привычные горячие супы уже не пользуются такой популярностью в меню, как зимой. Согреваться никому не хочется, скорее, наоборот, освежиться. Особенно, когда температура на термометре поднялась до +25 °С. Летом лучше всего готовить окрошку, как у мамы.

Готовим летний суп по двум рецептам: для мясоедов и тех, кто любит что-то простенькое и легкое.

Мясная окрошка

Берем 100 г говядины, 100 г свиного окорока, 100 г языка, 1 пучок зеленого лука, 200 г огурцов, 100 г сметаны, 2 яйца, специи, зелень, горчица, 1 л кваса.

Отвариваем яйца до готовности и трем желтки со сметаной, горчицей и специями. Далее перемешиваем заправку с квасом. Отвариваем мясо и нарезаем кубиком вместе с яичными белками и огурцами. Добавляем рубленую зелень, перемешаем окрошку и заливаем квасом. Готово!