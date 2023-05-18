Банка кукурузы, банка фасоли, лук, три ломтика хлеба: делаем вкусный салатик за пять минут

Салат. Фото: соцсети

Такую закуску можно готовить хоть каждый день, не надоест.

Вкусный аппетитный салат можно приготовить из четырех ингредиентов. При желании его можно приправить чесноком и перцем.

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Ингредиенты: 1 банка фасоли, 1 банка кукурузы, 3 ломтика хлеба, зеленый лук, майонез.

Слить с консерв жидкость, при необходимости промыть зерна. Соединить фасоль и кукурузу, добавить нарезанный лук. При желании выжать чеснок и поперчить.

Поджарить сухарики на сухой сковороде или в духовке. В последнюю очередь добавить их в салат, чтобы не размокли. Заправить майонезом.

Источник: lafoy.ru.

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