Банка кукурузы, банка фасоли, лук, три ломтика хлеба: делаем вкусный салатик за пять минут

Ингредиенты: 1 банка фасоли, 1 банка кукурузы, 3 ломтика хлеба, зеленый лук, майонез.

Слить с консерв жидкость, при необходимости промыть зерна. Соединить фасоль и кукурузу, добавить нарезанный лук. При желании выжать чеснок и поперчить.

Поджарить сухарики на сухой сковороде или в духовке. В последнюю очередь добавить их в салат, чтобы не размокли. Заправить майонезом.

Источник: lafoy.ru.