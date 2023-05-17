Что добавить при варке гречки для яркого аромата и рассыпчатости: всего одна щепотка, и вкус преобразится

Обычная пищевая сода запросто может считаться волшебным ингредиентом при варке гречки. Она не позволит каше подгореть и прилипнуть к стенкам посуды.

Гречка, сваренная с добавлением соды, будет более ароматной, приятной на вкус, нежной и рассыпчатой, а не превратится в вязкую кашу.

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