Что добавить при варке гречки для яркого аромата и рассыпчатости: всего одна щепотка, и вкус преобразится

Обычная пищевая сода запросто может считаться волшебным ингредиентом при варке гречки. Она не позволит каше подгореть и прилипнуть к стенкам посуды.
Гречка, сваренная с добавлением соды, будет более ароматной, приятной на вкус, нежной и рассыпчатой, а не превратится в вязкую кашу.
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Добавлять соду при варке гречки нужно очень аккуратно. Достаточно небольшой щепотки, чтобы улучшить вкусовые качества этого гарнира.
Вводить соду в кастрюлю, где варится гречка, нужно примерно через пять минут после того, как она закипит.
По материалам belnovosti.by.