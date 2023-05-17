Что добавить при варке гречки для яркого аромата и рассыпчатости: всего одна щепотка, и вкус преобразится

Гречневая каша с маслом. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит доводить все до совершенства.

Обычная пищевая сода запросто может считаться волшебным ингредиентом при варке гречки. Она не позволит каше подгореть и прилипнуть к стенкам посуды.

Гречка, сваренная с добавлением соды, будет более ароматной, приятной на вкус, нежной и рассыпчатой, а не превратится в вязкую кашу.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Добавлять соду при варке гречки нужно очень аккуратно. Достаточно небольшой щепотки, чтобы улучшить вкусовые качества этого гарнира.

Вводить соду в кастрюлю, где варится гречка, нужно примерно через пять минут после того, как она закипит.

По материалам belnovosti.by.

Читайте также