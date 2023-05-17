Простой, как две копейки, а такой вкусный! Выпекаем песочный пирог с вареньем на стакане кефира

Нереально вкусный, нежный, с тающим вкусом пирог можно сделать буквально из того, что есть под рукой. Вам понадобится кефир, немного сахара, муки, масла, крахмала и любое варенье. Если в холодильнике завалялась баночка от бабушки, самое время ее использовать!

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Ингредиенты: 200 мл кефира, 1 яйцо, 100 г сахара, 450 г муки, 1 стакан варенья, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, 100 г сливочного масла, ванилин на кончике ножа.

Масло заранее охлаждаем в морозилке и натираем на терке. Добавляем муку, разрыхлитель, сахар и ванилин. Разминаем вилкой или сразу руками, вбиваем яйцо и вливаем кефир.

Делим песочное тесто на две части. Одну раскатываем и раскладываем по дну смазанной формы. Делаем слой из варенья. Покрываем остатками теста. Можно одним слоем, а можно сделать сеточку.

Выпекаем до готовности около 40 минут при температуре 180 градусов печи.

Источник: lafoy.ru