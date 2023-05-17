Самый вкусный и простой советский пирог «Негр в пене»: на варенье и сметане — тающий вкус

Очень вкусный пирог «Негр в пене» готовят еще с советских времен. И он всегда вызывает восторг. Обязательно попробуйте его тоже.

Ингредиенты: 200 мл кефира, 2 яйца, 250 г муки, 150 г сахара, 1 стакан темного варенья, 1 ч.л. разрыхлителя, 220 г сметаны, ванилин на кончике ножа, 20 г сливочного масла.

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В одной чаше смешиваем кефир, взбитые яйца, ложку сахарного песка, ложку сметаны, муку и разрыхлитель.

Вливаем варенье, замешиваем. Потом выливаем состав в кулинарную форму и выпекаем до готовности минут 40.

Остужаем корж и разрезаем на несколько слоев. На крем взбиваем сметану с сахарным песком и ванилином. Смазываем слои, даем пропитаться.

Источник: lafoy.ru.