Даже холодные вкусные! Как испечь ленивые хычины: сыр, кефир, мука и перец — рецепт Емельяненко

Хычины. Фото: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко»

Эти лепешки получаются невероятно нежными.

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал, как он готовит ленивые хычины. По словам известного кулинара, лепешки даже в холодном состоянии остаются очень вкусными.

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Они получаются нежными и тающими на вкус. Готовятся очень просто.

Ингредиенты:

  • кефир — 200 мл,
  • сыр мягкий — 150 г,
  • мука — 2 стакана,
  • хмели-сунели — 2 щепотки,
  • соль — по вкусу,
  • перец — по вкусу,
  • разрыхлитель — 1/3 ст. ложки.

Кефир соединить с тертым сыром, добавить пару столовых ложек муки. По вкусу поперчить и посолить, положить пару щепоток хмели-сунели. Замесить до однородности.

Тесто должно получиться мягким и эластичным. Сформировать лепешки, пожарить с двух сторон на растительном масле.

Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».

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