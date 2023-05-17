Даже холодные вкусные! Как испечь ленивые хычины: сыр, кефир, мука и перец — рецепт Емельяненко

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал, как он готовит ленивые хычины. По словам известного кулинара, лепешки даже в холодном состоянии остаются очень вкусными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Они получаются нежными и тающими на вкус. Готовятся очень просто.
Ингредиенты:
- кефир — 200 мл,
- сыр мягкий — 150 г,
- мука — 2 стакана,
- хмели-сунели — 2 щепотки,
- соль — по вкусу,
- перец — по вкусу,
- разрыхлитель — 1/3 ст. ложки.
Кефир соединить с тертым сыром, добавить пару столовых ложек муки. По вкусу поперчить и посолить, положить пару щепоток хмели-сунели. Замесить до однородности.
Тесто должно получиться мягким и эластичным. Сформировать лепешки, пожарить с двух сторон на растительном масле.
Источник: Telegram-канал «Шеф-повар Василий Емельяненко».