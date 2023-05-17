Даже холодные вкусные! Как испечь ленивые хычины: сыр, кефир, мука и перец — рецепт Емельяненко

Шеф-повар и ведущий Василий Емельяненко рассказал, как он готовит ленивые хычины. По словам известного кулинара, лепешки даже в холодном состоянии остаются очень вкусными.

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Они получаются нежными и тающими на вкус. Готовятся очень просто.

Ингредиенты:

кефир — 200 мл,

сыр мягкий — 150 г,

мука — 2 стакана,

хмели-сунели — 2 щепотки,

соль — по вкусу,

перец — по вкусу,

разрыхлитель — 1/3 ст. ложки.

Кефир соединить с тертым сыром, добавить пару столовых ложек муки. По вкусу поперчить и посолить, положить пару щепоток хмели-сунели. Замесить до однородности.