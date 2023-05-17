Как приготовить гуляш по рецепту 1954 года: мясо получается очень нежным — так просто

В советское время блюда, которые предлагали в общепите, отличались простотой и недорогим составом. Но в то же время они были сбалансированными по составу и питательны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сегодня мы предлагаем вам рецепт гуляша из кулинарной книги СССР 1954 года. Он готовится из доступного набора продуктов, при этом мясо получается очень вкусным. Обязательно попробуйте!