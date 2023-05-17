Как приготовить гуляш по рецепту 1954 года: мясо получается очень нежным — так просто

В советское время блюда, которые предлагали в общепите, отличались простотой и недорогим составом. Но в то же время они были сбалансированными по составу и питательны.
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Сегодня мы предлагаем вам рецепт гуляша из кулинарной книги СССР 1954 года. Он готовится из доступного набора продуктов, при этом мясо получается очень вкусным. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты: говядина — 700 г, репчатый лук — 1 шт., мука — 1,5 ст.л., вода — 800 мл, томатная паста — 3 ст.л., сливочное и растительное масло, лавровый лист, соль, перец — по вкусу.
Лук мелко нарезать и чуть обжарить до золотистости на смеси растительного и сливочного масел, бросить в ту же сковороду нарезанное на продолговатые кусочки мясо. Обжарить, чтобы оно схватилось со всех сторон.
Добавить муку, припустить вместе с мясом и луком минут на пять. Развести с водой томатную пасту, вылить в мясо, посолить, поперчить, бросить лавровый лист и тушить на низких температурах до готовности часа полтора, не меньше. Мякоть станет нежнейшей.
Источник: Telegram-канал «Спасибо, шеф».