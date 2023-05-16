Вы всегда делали не так: обалденно-вкусный ягодный тирамису по рецепту Наталии Антоновой – без муки и выпечки

Готовим: любые ягоды (у меня сегодня вишня) - в сотейник, замороженную - разморозить. Добавляем сахар, мешаем и варим 7 мин. Крахмал разводим с водой, вливаем в ягоду, провариваем 1 минуту, помешивая. Когда масса загустеет, снять с огня, остудить. Для однородности вишню можно пробить блендером, но непринципиально.

Делаем крем – взбиваем сливки с сахаром до мягких пиков. Добавляем маскарпоне, перемешиваем миксером до однородности. В глубокую миску наливаем молоко (любое, топленое будет еще вкуснее), окунаем с двух сторон печенье савоярди (палочки быстро окунаем, иначе будет каша). Выкладываем на дно формы, пропитанное в молоке печенье, наш крем, опять печенье в молоке, крем и сверху как раз тонкий слой вишневого джема (малина и смородина тоже). Отправляем в холодильник на ночь!