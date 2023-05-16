Вы всегда делали не так: обалденно-вкусный ягодный тирамису по рецепту Наталии Антоновой – без муки и выпечки

Звезда театра и кино Наталия Антонова еще и заправский кулинар. В телеграм-канале она часто делится рецептами блюд, которые готовит сама. На этот раз Наталия Антонова рассказала, как порадовать близких десертом без выпечки - ягодным тирамису.
Ингредиенты: ягоды (любые) – 250 гр., сахар – 50 гр., кукурузный крахмал - 3 ст. ложки, вода – 50 гр.
Для крема: сливки 33% жирности – 250 гр., сахар – 4 столовые ложки, творожный сыр маскарпоне – 150 гр., молоко – 0,5 л., печенье савоярди – пачка.
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Готовим: любые ягоды (у меня сегодня вишня) - в сотейник, замороженную - разморозить. Добавляем сахар, мешаем и варим 7 мин. Крахмал разводим с водой, вливаем в ягоду, провариваем 1 минуту, помешивая. Когда масса загустеет, снять с огня, остудить. Для однородности вишню можно пробить блендером, но непринципиально.
Делаем крем – взбиваем сливки с сахаром до мягких пиков. Добавляем маскарпоне, перемешиваем миксером до однородности. В глубокую миску наливаем молоко (любое, топленое будет еще вкуснее), окунаем с двух сторон печенье савоярди (палочки быстро окунаем, иначе будет каша). Выкладываем на дно формы, пропитанное в молоке печенье, наш крем, опять печенье в молоке, крем и сверху как раз тонкий слой вишневого джема (малина и смородина тоже). Отправляем в холодильник на ночь!