Стакан варенья, два стакана кефира: печем воздушный пирог к чаю без яиц — аромат и наслаждение

Роскошный пирог к чаю можно приготовить без применения яиц! Этот пирог можно пропитать сгущенкой или любым кремом и получить вкусный домашний тортик. Но он и с прослойкой варенья невероятно вкусный.

Ингредиенты: 1 стакан варенья, 2 стакана кефира, 600 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя для теста, ванилин на кончике ножа, щепотка соли, 100 граммов сахарного песка, 20 граммов сливочного масла.

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Чуть нагреваем кефир, но не делаем его горячим. Кладем в него сахарный песок, солим. Насыпаем постепенно муку, разрыхлитель, ванилин и замешиваем тесто.

Выливаем половину в смазанную форму, добавляем слой начинки и заливаем оставшимся тестом.

Заранее прогреваем духовку, запекаем до готовности минут 40.

Источник: lafoy.ru.