Готовим печенье на любом рассоле «из ничего»: растительное масло, мука, сода, сахар – и вкусно!

Делимся проверенным рецептом вкусных печений буквально из ничего. Выпечка заводится на любом рассоле и даже сливочного масла и сметаны в ней не требуется. Предельно дешево, просто, легко и вкусно!

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Ингредиенты: рассол - 1 стакан, сода пищевая - 1 ч.л., масло растительное - 1/2 стакана, сахар - 1 стакан, ванилин - по желанию, мука - 4 стакана.

Все ингредиенты соединить, замесить маслянистое тесто, раскатать, вырезать печенье и испечь до готовности в духовке.

Источник: lafoy.ru.