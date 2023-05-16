Ветчина, кусочки омлета и банка кукурузы: от такого салата слюнки текут — рецепт, который просят

Если вам надоел обычный завтрак, порадуйте себя и своих близких вкуснейшей закуской из омлета и кукурузы. А еще этот салатик прекрасно смотрится на праздничном столе, у вас обязательно спросят рецепт!

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Ингредиенты: 3 яйца, 3 ст.л. молока, 200 г ветчины, 1 луковица, 1 банка кукурузы.

Приготовить омлет, взбив яйца с молоком и пожарив тонко с двух сторон. Нарезать соломкой.

Также нарезать ветчину, лук нашинковать и обдать кипятком. Добавить кукурузу и перемешать салат.

Источник: lafoy.ru.