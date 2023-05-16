Как же это вкусно! Готовим салат на скорую руку: один огурец, один помидор, маринованные грибы

Очень вкусный и невероятно простой салат можно приготовить из свежих сезонных овощей и маринованных грибочков. Отличное сочетание!

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Если есть желание, то добавьте в закуску консервированную сладкую кукурузу или зеленый горошек, но и без них закуска получается нереально аппетитной.

Ингредиенты: 1 огурец, 1 помидор, 150 граммов маринованных грибов, зеленый лук, зелень, майонез.

Измельчить томат, грибы и огурчик, нашинковать зеленый лук и зелень. Все смешать, заправить майонезом.

Источник: lafoy.ru.