Пирог, с которым не переживают за фигуру: муки всего четыре ложки, варенье и овсянка — хитрость фитнес-тренера

Фитнес-тренеры часто рекомендуют вместо хлеба употреблять в пищу продукты на основе овсяных хлопьев. Этот вкусный пирог как раз для тех, кто переживает за свою фигуру.

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Ингредиенты: 200 мл кефира, 1 стакан овсяных хлопьев, 4 ст.л. муки, 180 г варенья, 1 ч.л. разрыхлителя, 30 мл растительного масла, щепотка соли, 3 ст.л. сахара, ванилин на кончике ножа.

Смешать муку, хлопья, сахар, соль и разрыхлитель. Добавить теплый кефир, варенье, масло и ванилин.

Перемешать, выложить состав в подготовленную кулинарную форму и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.

Источник: lafoy.ru.