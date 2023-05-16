«Трухлявый пень»! Вкуснейший пирог из стакана кефира и варенья — тот самый рецепт из СССР

Вкуснейший пирог «Трухлявый пень», несмотря на странность названия, просто обожали во времена СССР. Он тает во рту и так и просится на тарелку! При этом готовится просто, быстро и из самых недорогих составляющих.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Если пропитать пирог сметаной с сахаром, то получится вкусный торт.
Ингредиенты: 1 стакан кефира, 2 яйца, 200 г темного варенья, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 чайная ложка соды, 100 граммов сахара, 1 стакан муки, ванилин на кончике ножа, 20 граммов сливочного масла.
Соединяем яйца, сахар, кефир и варенье. Гасим соду лимонным соком, кладем туда же, вводим муку и ванилин.
Вымешиваем тесто до однородности, выливаем в смазанную форму и выпекаем 40 минут в духовке. По желанию разрезаем на два коржа и пропитываем сладкой сметаной.
Источник: lafoy.ru.