Как из огурца и перца сделать азиатский деликатес: соевый соус, чеснок, лимонный сок

Сочетание болгарского перца и огурца — классическое для салата, однако его можно подать по-новому, если заправить соусом в азиатском стиле. Готовится он из доступных ингредиентов.

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Ингредиенты: 1 огурец, половина болгарского перца, 0,5 чайной ложки лимонного сока, 2 столовые ложки растительного масла, соль, красный перец молотый, сахар, зелень, чеснок, кунжут, 1 чайная ложка соевого соуса.