Как приготовить быстрые чебуреки без вреда для фигуры: лаваш, фарш, зелень — и в духовку!

Вкусные нежирные чебуреки существуют! Попробуйте приготовить сами. Для этого нужен тонкий лаваш (круглый) и куриная мякоть с зеленью. Выпекать мы их будем в духовке, чтобы избежать повышенной жирности.

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Ингредиенты: лаваш тонкий — 250 г, филе куриное или фарш — 300 г, лук — 30 г, зелень, соль, паприка, перец, яйцо — 1 шт.

Куриное филе, зелень и лук разбить блендером в фарш. Яйцо взбить, смазать им края круглого тонкого лаваша. Положить посередине одной половинки лаваша начинку, распределить. Прижать вторую половинку лепешки.