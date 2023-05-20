Азу по-татарски и другие рецепты недели

Азу по-татарски
НАДО (на 4 порции): 500 г говядины · 3 луковицы · 2 морковки · 3 соленых огурца · 5 картофелин · 2 ст. ложки томатной пасты · 3 зубчика чеснока · 1 стакан воды · соль · перец · 3 лавровых листа · масло для жарки · 2 ст. ложки муки · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Мясо режем соломкой против волокон. Кладем в пакет, добавляем муку и трясем, чтобы кусочки запанировались.
2. В казане или сотейнике хорошо разогреваем масло и обжариваем мясо со всех сторон.
3. Лук режем полукольцами. Отправляем все к мясу, жарим 5 минут.
4. Морковь режем соломкой, добавляем к мясу, жарим пару минут.
5. Огурцы натираем на терке и кладем в казан.
6. Добавляем томатную пасту, перемешиваем.
7. Картофель режем соломкой, отправляем в казан.
8. Добавляем стакан воды, солим, перчим, кладем чеснок и лавровый лист.
9. Тушим под крышкой 1 час. Подаем с зеленью.
Пожарские котлеты
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 2 яйца · 2 ст. ложки молока или сливок · 100 г сливочного масла · 200 мл растительного масла · 1 луковица · 600 г куриной грудки · 400 г филе куриного бедра · 1 батон · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Мясо пропускаем через мясорубку.
2. Лук мелко шинкуем и обжариваем на масле до золотистости.
3. Соединяем мясо, лук, соль, перец, размягченное сливочное масло. Хорошо вымешиваем и отбиваем для удаления воздуха. Убираем подготовленный фарш на 15 минут в холодильник.
4. Батон нарезаем мелкими кубиками и подсушиваем сухариками в духовке 10 минут при температуре 150 °С.
5. Слегка взбиваем яйца с молоком.
6. Мокрыми руками формируем котлету, обмакиваем в яичную смесь, а затем панируем сухариками, прижимая их к котлете.
7. Котлеты обжариваем на сковороде до золотистости (примерно по 2 минуты с каждой стороны).
8. Выкладываем котлеты на противень с пергаментом и запекаем в духовке 15 минут при температуре 180 °С.
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Солянка
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 350 г говядины или свинины · 250 г копченой колбасы · 250 г ветчины · 2 сосиски · 2 луковицы · 4 соленых огурца · 1/2 стакана огуречного рассола · 100 г маслин без косточек · 50 г томатной пасты · 50 мл растительного масла · соль по вкусу · зелень · сметана и лимон для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Мясо заливаем водой (1,5 - 2 л) и варим до готовности (не забываем снять пену).
2. Вынимаем мясо, остужаем и нарезаем соломкой.
3. Лук мелко шинкуем и жарим на масле до золотистости.
4. Добавляем в сковороду нарезанные соломкой колбасу и ветчину. Жарим в течение 2 минут помешивая.
5. Добавляем нарезанные соленые огурцы, жарим еще пару минут.
6. Добавляем томатную пасту, 150 мл воды и тушим под крышкой 15 минут.
7. Бульон доводим до кипения, добавляем мясо, содержимое сковороды, нарезанные кружочками сосиски и маслины.
8. Вливаем огуречный рассол, перемешиваем, при необходимости досаливаем.
9. Доводим до кипения, выключаем огонь и даем постоять 15 минут. Подаем со сметаной, зеленью и ломтиком лимона.