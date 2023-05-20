Азу по-татарски и другие рецепты недели

Азу по-татарски

НАДО (на 4 порции): 500 г говядины · 3 луковицы · 2 морковки · 3 соленых огурца · 5 картофелин · 2 ст. ложки томатной пасты · 3 зубчика чеснока · 1 стакан воды · соль · перец · 3 лавровых листа · масло для жарки · 2 ст. ложки муки · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Мясо режем соломкой против волокон. Кладем в пакет, добавляем муку и трясем, чтобы кусочки запанировались.

2. В казане или сотейнике хорошо разогреваем масло и обжариваем мясо со всех сторон.

3. Лук режем полукольцами. Отправляем все к мясу, жарим 5 минут.

4. Морковь режем соломкой, добавляем к мясу, жарим пару минут.

5. Огурцы натираем на терке и кладем в казан.

6. Добавляем томатную пасту, перемешиваем.

7. Картофель режем соломкой, отправляем в казан.

8. Добавляем стакан воды, солим, перчим, кладем чеснок и лавровый лист.

9. Тушим под крышкой 1 час. Подаем с зеленью.

Пожарские котлеты