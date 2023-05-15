Готовим гениальный салат из капусты с колбасой: огурчик, горошек, сыр — вкуснятина за пять минут!

Очень быстрый, простой и бюджетный салатик с капустой и колбасой нравится почти всем. Вы не сможете отказать себе в удовольствии готовить его через день.

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Используйте салями или любые остатки копченой колбасы, хорошо подходит также копченая курица для этой закуски.

Заправить можно салатик майонезом, сметаной или смесью майонеза и сметаны.

Ингредиенты: 200 г капусты, 1 огурец, 100 г колбасы, 70 г сыра, 4 ст.л. горошка, майонез.

Ингредиенты нарезаем тонкой соломкой, сыр крупно натираем, сливаем жидкость с горошка. Смешиваем и заправляем майонезом.

Источник: lafoy.ru.