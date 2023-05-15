Рецепт этого манника просят все! Нежнейший пирог готовят на кефире и варенье, без муки

Вкуснейший манник можно приготовить из простого набора продуктов и остатков варенья. Пирог впечатляет своей нежной текстурой и аппетитным ароматом. У вас обязательно спросят рецепт!

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Ингредиенты: 2 стакана теплого кефира, 200 граммов манной крупы, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, ванилин на кончике ножа, щепотка соли, 100 граммов сахара, 1 стакан варенья, 20 граммов сливочного масла.

Манку залить кефиром и оставить для набухания на 15 минут. Это важно, чтобы тесто получилось нежным и воздушным.

Вбиваем в состав яйца, добавляем ванилин, солим, кладем разрыхлитель, сахар и варенье. Смазываем кулинарную форму, выкладываем в нее тесто, ставим в разогретую духовку на 40 минут.

Источник: lafoy.ru.