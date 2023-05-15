Запекаем вкусные творожно-сырные калачики: нежно, быстро, без жира, муки и лишних калорий

Калачики могут быть не только вкусными, но и полезными. Например, если их приготовить из творога, сыра и измельченных овсяных хлопьев.

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Ингредиенты:

творог в брикете 5% — 180 граммов,

яйцо — 1 штука,

сыр — 60 граммов,

овсяные хлопья измельченные — 60 граммов,

разрыхлитель — 5 граммов,

соль — по вкусу,

кунжут — для посыпки.

Измельчаем в блендере хлопья, смешиваем с творогом, яйцом, разрыхлителем, солью, тертым сыром.

Формируем калачи. Посыпаем кунжутом. Отправляем в духовку, разогрев заранее до 180 градусов. Примерно через 25 минут калачики готовы!

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».