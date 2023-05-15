Что добавить в фарш вместо яйца, чтобы котлеты не развалились при жарке — будут клейкими

Повара поделились профессиональным секретом, рассказав, что нужно добавить в фарш вместо яйца, чтобы котлеты на развалились при жарке. Оказывается, есть простой, но действенный способ. Котлетки получатся нежными, сочными и пышными. А самое главное — за счет своей клейкости, они не распадутся на сковороде.

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Для этого нужно заменить яйцо на крахмал. Как только бросите котлеты на сковороду, они тут же схватятся.

Так, на 500 граммов фарша берем 3–4 столовых ложек крахмала. А к лепке котлет можно приступать не ранее, чем через 30 минут после смешивания всех составляющих. Пользуйтесь!