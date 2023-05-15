Мясо пропечется с двух сторон — нежное и сочное: завернем в фольгу только так, иначе сырое

Повара поделились профессиональным секретом, рассказав, как правильно запекать мясо, чтобы оно пропеклось с двух сторон — будет нежным и сочным. Берем фольгу: у нее, как известно, две стороны — матовая и глянцевая. Есть определенная технология того, как правильно заворачивать мясо.

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Когда вы завернете мясо или овощи в фольгу, матовая сторона должна оказаться снаружи.

Этот трюк поможет существенно сократить время готовки, так как матовые поверхности лучше поглощают тепло. Жаль, раньше не знали. Попробуйте!