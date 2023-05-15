Слой теста на кефире, слой варенья, опять тесто: делаем простой и нежный пирог к чаю «Райский»

Пирог. Фото: соцсети

Невозможно удержаться, чтобы не попробовать хотя бы крошку такой аппетитной выпечки.

Пирог «Райский» вполне оправдывает свое название – его нежный вкус завораживает. А еще этот рецепт очень прост в исполнении, поэтому хозяюшки экономят время для других приятных дел.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 3 яйца, 200 граммов варенья, 2 стакана муки, 200 граммов сахарной пудры, 2 столовые ложки крахмала, 1 чайная ложка разрыхлителя, 100 миллилитров растительного масла.

Взбить яйца с сахарной пудрой, добавить кефир и масло. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем и крахмалом.

Вылить половину теста в смазанную форму, выложить варенье, покрыть остатками теста.

Готовить 40 минут в хорошо разогретой духовке.

Источник: lafoy.ru.

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