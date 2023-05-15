Готовим салат на скорую руку из рыбной консервы, крабовых палочек и капусты: приятный свежий вкус

Для этого свежего и легкого салатика подойдет абсолютно любая капуста – хоть белокочанная, хоть пекинская. Любители салата айсберг могут использовать его.

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Закуска легкая, быстрая и интересная. Ее можно готовить хоть каждый день, не надоест.