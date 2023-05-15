Готовим салат на скорую руку из рыбной консервы, крабовых палочек и капусты: приятный свежий вкус

Салат. Фото: соцсети

В сезон овощей самое время для такой закуски.

Для этого свежего и легкого салатика подойдет абсолютно любая капуста – хоть белокочанная, хоть пекинская. Любители салата айсберг могут использовать его.

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Закуска легкая, быстрая и интересная. Ее можно готовить хоть каждый день, не надоест.

Ингредиенты: 300 г капусты, 1 банка рыбных консервов по вкусу, 150 г крабовых палочек, 1 огурец, 50 г зеленого лука, 4 яйца, зелень, майонез.

Сварить яйца, нашинковать капусту, измельчить остальные ингредиенты. Все смешать, заправить майонезом.

Источник: rsute.ru.

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