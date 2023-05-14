Как приготовить сахарные коржики на молоке: те самые, из советского детства

Те самые молочно-сахарные коржики из времен СССР может приготовить прямо сейчас любая хозяйка.

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Выпечка очень простая, быстрая, легкая и из доступных ингредиентов. На завтрак и к чаю – просто топ!

Ингредиенты:

• мука – 400 граммов

• сахар – 200 граммов

• масло сливочное – 95 граммов

• молоко – 75 миллилитров

• яйца – 1 штука

• разрыхлитель – 10 граммов

• ванилин

Разогреваем молоко с ванилином и сахаром. Кристаллы должны раствориться, до кипения не доводим.

Кладем сливочное масло, чтобы оно растаяло. Остужаем до комнатной температуры.

Взбиваем куриное яйцо и добавляем часть в основной состав. Просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем рыхлое тесто. Раскатываем толщиной в 1 сантиметр.

Вырезаем коржики. Смазываем коржики сверху оставшимся взбитым яйцом, поставить в духовку, выпекать около 10-12 минут на температуре около 200 градусов.

Источник: Telegram-канал «Детское меню»