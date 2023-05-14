Как приготовить сахарные коржики на молоке: те самые, из советского детства

Те самые молочно-сахарные коржики из времен СССР может приготовить прямо сейчас любая хозяйка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Выпечка очень простая, быстрая, легкая и из доступных ингредиентов. На завтрак и к чаю – просто топ!
Ингредиенты:
• мука – 400 граммов
• сахар – 200 граммов
• масло сливочное – 95 граммов
• молоко – 75 миллилитров
• яйца – 1 штука
• разрыхлитель – 10 граммов
• ванилин
Разогреваем молоко с ванилином и сахаром. Кристаллы должны раствориться, до кипения не доводим.
Кладем сливочное масло, чтобы оно растаяло. Остужаем до комнатной температуры.
Взбиваем куриное яйцо и добавляем часть в основной состав. Просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем рыхлое тесто. Раскатываем толщиной в 1 сантиметр.
Вырезаем коржики. Смазываем коржики сверху оставшимся взбитым яйцом, поставить в духовку, выпекать около 10-12 минут на температуре около 200 градусов.
Источник: Telegram-канал «Детское меню»