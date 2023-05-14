Как сделать нежирные чипсы из натурального картофеля: 10 минут и вкуснятина на вашем столе

Кто из нас не любит похрустеть аппетитными чипсами? Однако многие отказываются от этой вкуснятины, опасаясь за ее содержание.

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Если речь идет о вас, попробуйте приготовить картофельные чипсы самостоятельно. Это очень простой рецепт, в котором используется минимум жира.

Ингредиенты: картофель, масло, соль, специи.

Нарезаем очищенную картошку тонкими пластинками, складываем в глубокую посуду, перемешиваем с любимыми специями и небольшим количеством масла.

Через две минуты раскладываем слайсы на противне, выдерживая между кусочками расстояние. И запекаем в духовке минут 10 до готовности. Температура печи – 180 градусов, прогреваем заранее.

Источник: lafoy.ru.