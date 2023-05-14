Сделаете за 5 минут! Нежный пирог с яблоками, сметаной и медом – размешали, испекли

Нежный пирог с яблоками, сметаной и медом порадует своим приятным вкусом и тающей текстурой. Готовить его – одно удовольствие, ведь вымесить тесто для него можно за пять минут!

Ингредиенты: 1 банка сметаны, 1 стакан сахара, 2 яйца, 2 стакана муки, 5 яблок, 2 ст.л. меда, 1 ч.л. соды.

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Разбиваем яйца, соединяем с сахаром и хорошенько взбиваем. Кладем в состав сметану, гасим соду и тоже добавляем в массу.

Кладем мед, постепенно вводим муку и замешиваем тесто. Добавляем в него кусочки яблок, переливаем в форму и выпекаем при 180 градусах 30-40 минут.

Источник: lafoy.ru.