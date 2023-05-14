Быстрый пирог к чаю из 4-х ингредиентов: сметана, мука, сахар, яйца – размешали и в духовку

Очень простой, быстрый и бюджетный пирог к чаю можно сделать из 4-х доступных ингредиентов. Никаких премудростей и кулинарных хитростей!

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Ингредиенты: 200 г сметаны, 180 г сахара, 3 яйца, 1 ч.л. соды, 220 г муки.

Взбиваем яйца и сахар вместе до пенообразного состояния. Кладем сметану, соду, далее всыпаем муку.

Тесто должно получиться жидким, как густая сметана. Смазываем кулинарную форму, заранее нагреваем духовку до 180 градусов.

Выкладываем тесто в форму и запекаем пирог около получаса до готовности.

Источник: lafoy.ru.