Идеальный гарнир: что добавить в гречку для более яркого вкуса и аромата — простой ингредиент сделает кашу волшебной

Гречка — один из самых популярных гарниров. Чтобы он не приелся, существуют всевозможные добавки, которые по-новому раскрывают вкус гречки.
На этот раз советуем попробовать добавить в гречку куркуму. Приготовьте гречку как обычно. А минут за пять до того, как выключите кастрюлю, добавьте в нее сливочное масло, смешанное с куркумой.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Для этого нужно две столовые ложки сливочного масла размять вилкой и добавить одну столовую ложку куркумы. Хорошо смешать и ввести в кастрюлю, где доваривается гречка. После того, как кастрюля будет снята с огня, гречку нужно подержать под закрытой крышкой еще минуты 3–4, а затем она будет готова к подаче на стол.
По материалам belnovosti.by