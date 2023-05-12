Идеальный гарнир: что добавить в гречку для более яркого вкуса и аромата — простой ингредиент сделает кашу волшебной

Гречка — один из самых популярных гарниров. Чтобы он не приелся, существуют всевозможные добавки, которые по-новому раскрывают вкус гречки.

На этот раз советуем попробовать добавить в гречку куркуму. Приготовьте гречку как обычно. А минут за пять до того, как выключите кастрюлю, добавьте в нее сливочное масло, смешанное с куркумой.

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