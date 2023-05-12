Будут в разы вкуснее и аппетитнее на вид: просто сделайте это сразу после того, как сварятся пельмени — сметут за секунды

Если вы предпочитаете пельмени отваривать, а не жарить, как это делают некоторые истинные гурманы, то этот лайфхак для вас.

Сделать пельмени вкуснее и более аппетитными на вид поможет одно простое действие, которое нужно сделать непосредственно после того, как они сварятся.

Просто из кастрюли выкладывайте пельмени не на тарелку, а переложите в дуршлаг и дайте стечь жидкости.

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